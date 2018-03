Gripe suína: visitante terá de usar máscara em presídios

Na semana passada, alguns presídios federais já haviam recomendado a seus carcereiros que usassem máscara no atendimento aos detentos. A partir da determinação de hoje, o uso do acessório por servidores é obrigatório. O decreto do Depen ainda determina que os visitantes lavem as mãos com água e sabão antes de entrar na área de segurança das unidades prisionais.

Cada presídio também deverá disponibilizar a funcionários e visitantes gel antisséptico. A determinação ainda prevê a visitantes com qualquer sintoma da gripe suína uma avaliação médica prévia. Ela deve ser feita pelo profissional de saúde da unidade prisional, que deve registrar cada atendimento prestado. Segundo o decreto, a medida é válida até que o governo federal anuncie que não há mais risco de contágio da doença no País. De acordo com o Ministério da Saúde, não há até o momento caso notificado entre presos.