Gripe: UnB adia retorno às aulas e orienta professores A Universidade de Brasília (UnB) resolveu adiar para 17 de agosto o começo do 2º semestre letivo de 2009. A decisão foi tomada pelo reitor José Geraldo de Sousa Júnior após consultar o grupo de trabalho que monitora a situação da gripe A (H1N1) no Distrito Federal. O vice-reitor da universidade, João Batista, disse que os professores serão preparados para identificar possíveis casos da doença e orientar os alunos quando voltarem do recesso. "São eles que farão a acolhida aos alunos. Seria temerário começarmos o semestre sem a capacitação de nossos professores", afirmou.