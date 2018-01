Grisoft lança novo software anti-spyware A Grisoft, fabricante do antivírus AVG, anunciou o lançamento do Ewido Anti-Spyware 4.0, solução de segurança visa estender a proteção contra novas ameaças que se espalham pela internet como spyware, adware, dialers, keyloggers, cavalos de tróia e worms. O aplicativo traz um recurso que procura arquivos hostis mesmo em anexos compactados ou arquivos que são baixados pela internet. O software, assim como seus concorrentes, usa mecanismos heurísticos, ou seja, de análise destes programas pelo seu comportamento, o que permite proteger o usuário contra vírus desconhecidos. A licença para um ano de uso do Ewido Anti-Spyware 4.0 custa a partir de R$ 74,88. Para usuários das versões anteriores, a atualização é gratuita. O Ewido Anti-Spyware 4.0 já está disponível em português.