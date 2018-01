Grisoft tem nova versão de antivírus gratuito A fabricante de soluções de segurança Grisoft anunciou o lançamento da versão 7.5 do seu antivírus gratuito AVG, a primeira já pronta para o sistema operacional Windows Vista, sucessor do Windows XP da Microsoft. Com esse anúncio, a empresa já marcou a data final para a versão atual, a 7.1 do aplicativo. Segundo a produtora, a nova versão do software apresenta melhorias no desempenho e nos mecanismos de detecção de vírus desconhecidos. O AVG tem mais de 40 milhões de usuários no mundo, entre pagos e gratuitos. No Brasil, há cerca de 2 milhões de usuários ativos do AVG gratuito.