Grupo assalta Correios em AL e foge em viatura da PM Duas agências dos Correios do agreste alagoano foram assaltadas hoje. Em Feira Grande, a 168 quilômetros de Maceió, a ação foi protagonizada por cinco homens armados, que renderam um funcionário e dois clientes e os fizeram reféns. Todo o dinheiro dos caixas foi roubado. Durante a fuga, os assaltantes trocaram tiros com policiais e fugiram com os reféns nas viaturas da Polícia Militar de Alagoas, que foram abandonadas, minutos depois, com as vítimas.