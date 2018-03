Grupo assalta dois bancos e faz reféns no RS Cinco homens armados atacaram nesta segunda-feira, 6, bancos em duas cidades no norte do Rio Grande do Sul. Durante a ação, fizeram escudo humano com reféns, usaram armamento pesado, trocaram tiros com a polícia. O primeiro assalto foi em Constantina, a 365 km de Porto Alegre. Na noite de domingo, os criminosos haviam tomado como reféns o gerente e sua mulher, que passaram a madrugada sob a mira de armas. Na manhã desta segunda, o bando foi até o banco com o gerente e o obrigaram a liberar o acesso ao cofre.