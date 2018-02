Grupo com metralhadoras faz arrastão em prédio de SP

Durante a ação foram levados, em dinheiro, US$ 15 mil, 5 mil euros e R$ 2 mil, além de celulares, joias e vários relógios de grife. Assustada com a presença dos ladrões, uma mulher de 44 anos, empregada de um dos imóveis, foi agredida com vários chutes na cabeça. Ela foi encontrada caída em um dos elevadores. A maioria dos condôminos foi ameaçada de morte e ficou refém em um único apartamento. Outras vítimas permaneceram na garagem.

"Era uma rapaziada de cara limpa, com 20 e 30 anos. Eram muito violentos, trouxeram meu sobrinho para dentro do apartamento, vasculharam tudo atrás de joia", contou um morador. Na versão de um funcionário, os assaltantes chegaram ao prédio em dois carros com vidros escuros. Os homens da quadrilha se passaram por moradores. Depois de entrar pela garagem, parte do grupo foi até a guarita e rendeu o porteiro com uma pistola, obrigando o funcionário a deixar a garagem aberta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.