Grupo de 50 mascarados participa de Parada Gay no Rio Um grupo de 50 mascarados participa da Parada Gay na orla de Copacabana, no Rio. Eles intitulam-se Pink Bloc. "Somos um grupo de amor livre. Nos inspiramos nos Black Bloc. Não há conflito com eles. É um grupo de apoio, respaldo e um certo respeito pelo que eles têm feito", afirmou o designer Guilherme Altmeyer, com o rosto coberto com uma camiseta rosa.