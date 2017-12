Grupo de 600 sem-terra deixa fazenda no norte do PR Cerca de 600 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) deixaram a Fazenda Santa Alice hoje, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O grupo havia invadido a propriedade no sábado e hoje decidiram acatar a ordem de reintegração de posse, que lhes foi levada por um oficial da Justiça. A Polícia Militar mobilizou-se para retirar os sem-terra, mas, em razão da saída espontânea, ajudou apenas no desmonte dos barracos. A Fazenda Santa Alice tem 1.050 alqueires e, de acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), possui três proprietários. Um deles havia oferecido a propriedade para o instituto avaliar para possível compra. No entanto, os outros não aprovaram o oferecimento e o Incra não conseguiu levar adiante a avaliação. Atualmente, a fazenda está arrendada para várias pessoas, que se dedicam ao plantio de milho e trigo, além da criação de gado. O MST justificou a invasão como forma de pressão para que o governo federal assente mais famílias no Estado. Segundo o movimento, todos os sem-terra que deixaram a propriedade foram encaminhados para um acampamento na Fazenda Santa Rita, em Congonhinhas, município vizinho.