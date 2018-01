Grupo de acionistas do Yahoo quer vender ações para maior oferta Um grupo de acionistas do Yahoo afirmou no domingo que lançou uma campanha para vender suas ações em bloco, indo contra os interesses da direção da empresa que lida com uma oferta de aquisição feita pela Microsoft . Eric Jackson, líder de um grupo de 100 atuais e antigos funcionários do Yahoo que detém 2,1 milhões de ações e se auto-denomina "Plano B Yahoo", afirmou que seu grupo está preparado para negociar separadamente com a Microsoft ou qualquer outro interessado. "Não temos desejo de ver o Yahoo continuar independente com seu atual conselho e administração. Acreditamos que essa é uma receita para um preço de 17 dólares para a ação" escreveu Jackson em seu blog (http://tinyurl.com/3yglgz/). "Assim, nos juntaremos como grupo e concordamos em vender nossas ações do Yahoo para a maior oferta", afirmou Jackson, que pediu que mais acionistas se juntem ao grupo, que no momento detém uma pequena fração dos 1,4 bilhão de ações em circulação do Yahoo. Este é o primeiro grupo de acionistas do Yahoo a se posicionar publicamente contra a expectativa da companhia de rejeitar a oferta da Microsoft. Jackson foi o centro das atenções da reunião anual dos acionistas do Yahoo em junho, quando liderou um movimento contra a direção da companhia. No momento de maior destaque da reunião, Jackson acusou o então presidente-executivo da companhia, Terry Semel, de má administração e de não conseguir elevar o preço da ação. A Microsoft fez recentemente uma oferta de compra do Yahoo por 31 dólares por ação ou 44,6 bilhões de dólares. Mas desde o anúncio, o valor da proposta recuou em linha com as ações da gigante do software, para o atual nível de 41,8 bilhões de dólares. A expectativa é o conselho do Yahoo rejeitar a oferta da Microsoft por considerá-la baixa, afirmou uma fonte próxima da situação à Reuters, no sábado. As ações do Yahoo, que há dois anos valiam mais 40 dólares cada, têm sido pressionadas pela competição gerada pelo Google, saídas de executivos da empresa e passos errados em produtos. Um dia antes do anúncio da oferta da Microsoft, os papéis fecharam cotados a 18,58 dólares. Na sexta-feira, as ações encerraram a 29,20 dólares.