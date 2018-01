Grupo de menores é apreendido na praia de Ipanema Um grupo de sete menores foi apreendido neste domingo, 31, na praia de Ipanema, zona sul do Rio, suspeitos de participarem de um assalto. O grupo foi detido por policiais militares do 23º Batalhão, no Leblon, que reforçam o patrulhamento na região para coibir arrastões. De acordo com testemunhas, um dos garotos teria participado de um roubo a um casal, e os demais teriam dado cobertura.