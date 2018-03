Grupo de menores infratores foge de escola no Rio Um grupo de menores infratores fugiu neste sábado, 4, da unidade de aplicação de medidas socioeducativas de internação Escola João Luís Alves, na Ilha do Governador, zona oeste do Rio. O Departamento-Geral de Ações Socioeducativas informou que 23 adolescentes conseguiram escapar e 13 foram recapturados após a fuga. De acordo com a polícia, os jovens promoveram uma rebelião na noite de sábado para conseguir escapar do local. O policiamento foi reforçado na Estrada das Canárias. As buscas aos menores foragidos permaneceram neste domingo.