Grupo de trabalho elabora plano de combate à pedofilia online Representantes do governo e da sociedade civil reuniram-se nesta quinta para elaborar um plano de ação com o objetivo de coibir o crime virtual de divulgação de imagens de práticas sexuais com crianças, a pedofilia na internet. Além de criar uma rede de denúncias de páginas virtuais, o plano prevê atividades como pesquisas, capacitação de policiais e palestras em escolas para crianças e adolescentes. A próxima reunião desse grupo de trabalho está prevista para o dia 31 de outubro, para que em novembro o plano de ação seja submetido a consulta pública. A previsão é de implementar o plano em 2007. Segundo o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, deve-se "criar uma consciência cidadã que permita, em pouco tempo, reduzir os crimes virtuais a uma situação absolutamente residual?. Em 2003, o Estatuto da Criança e do Adolescente incorporou o termo ?internet? na lei 10.764 e transformou em crime a divulgação de imagens de pornografia infanto-juvenil por meio desse veículo. A pena de reclusão varia de 2 a 6 anos. O procurador da República Sérgio Suiama lembrou que famílias e escolas devem orientar as crianças para o risco que correm ao navegar na internet. ?Em quase todas as salas de bate-papo para crianças há sempre pedófilos?, disse. Enquanto o plano de ação não é instalado, o Brasil conta com uma organização não-governamental, a SaferNet, que reúne cientistas de computação, professores, pesquisadores e advogados para receber e encaminhas as denúncias aos órgãos responsáveis.