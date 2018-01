Grupo de TV de Berlusconi quer US$ 800 milhões do YouTube

O grupo italiano de televisão Mediaset acusou o portal de vídeos YouTube de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões e quer uma indenização de 500 milhões de euros (cerca de US$ 800 milhões) por perdas e danos, anunciou em um comunicado, segundo a agência de notícias AFP. A denúncia foi apresentada à Justiça romana. A Mediaset contabilizou, até o dia 10 de junho de 2008, 4.643 vídeos "pirateados" de suas transmissões no YouTube e estima que seus três canais de televisão perderam 315.672 telespectadores que viram seus programas através da internet, segundo o texto. A indenização deve ser de "pelo menos 500 milhões de euros" sem contar as perdas de publicidade, de acordo com o grupo controlado pela holding Finivest, propriedade do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. O YouTube, do Google, é o mais popular dos sites na internet especializados na distribuição de vídeos. A companhia norte-americana assumiu o controle do portal no final de 2006, por cerca de US$ 1,65 bilhões. A Telecinco, cadeia privada de televisão da Espanha controlada também pela Mediaset, iniciou um processo similar contra o YouTube e pediu que um tribunal suspenda a utilização de suas imagens no Youtube. O grupo de mídia norte-americano Viacom também processou o Youtube ante um tribunal de Nova York pedindo US$ 1 bilhão de indenização.