Grupo dos EUA processa Nokia e Samsung por usar Bluetooth A Washington Research Foundation processou as fabricantes de celular Nokia, Samsung Electronics e a Panasonic por desrespeitar patentes da tecnologia Bluetooth, que transmite sinais sem fio em curtas distâncias. "Os acusados fabricaram, usaram, venderam e ofereceram para venda aparelhos que... infringem ao menos a patente ´963"´, sustentou a Washington Research Foundation. O instituto mirou, em particular, produtos com chips Bluetooth da fabricante de chips britânica CSR, que é a líder no mercado mundial para chips que conectam aparelhos eletrônicos como celulares, fones de ouvido e laptops. A CSR, que não estava imediatamente disponível para comentários, não foi processada. A Nokia recusou-se a comentar e a porta-voz Eija-Riitta Huovinen disse que "estamos estudando as queixas". Samsung e Panasonic não estavam imediatamente disponíveis para falar sobre o tema.