Grupo é preso tentando clonar cartões em agência de SP Quatro homens foram presos em flagrante ao tentar clonar ontem cartões em agência bancária da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Os suspeitos foram detidos no saguão onde ficam os caixas eletrônicos do banco, por volta das 15 horas de sábado. Um deles estava com um chupa-cabra, aparelho usado para copiar dados de clientes. Os quatro confessaram que estavam no banco para clonar cartões.