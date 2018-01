Grupo Estado passa a utilizar sistema digital paper Os leitores do Estado ganharam uma nova versão digital do jornal. O antigo modelo de exibição no site www.estadao.com.br, o PDF, foi substituído por uma tecnologia chamada digital paper (papel digital). O sistema simula um jornal real e permite a leitura como se estivesse folheando as páginas da edição impressa. Os assinantes que moram no exterior terão agora facilidade para ler o periódico. Leia a matéria completa no caderno Economia&Negócios desta sexta-feira. A maioria das publicações da Europa e Estados Unidos já haviam adotado essa tecnologia. Em pesquisa realizada pela The State of The News Media, em 2008, constatou que veículos de comunicação como o New York Times, USA Today e The Washington Post tiveram maior acessos em seus sites após a mudança. Alguns leitores até optaram por ler apenas pelo computador. Leia aqui sobre outros lançamentos do Estado: Limão quer dar novo sabor à internet ZAP, o novo portal do Estado e da Infoglobo