A Polícia Militar não informou o número de assaltantes, que fizeram pelo menos três explosões dentro do shopping. Com o impacto, vidros das lojas quebraram e também o sistema hidráulico do centro comercial, que ficou com um dos pisos inundado.

O valor roubado não foi divulgado. Ninguém foi preso. O vigia foi liberado logo em seguida e não ficou ferido.