Grupo explode caixas em shopping na rodovia Bandeirantes Um grupo de criminosos encapuzados e armados com fuzis rendeu um vigia, que foi mantido refém, e explodiu dois caixas eletrônicos em um shopping sobre a rodovia dos Bandeirantes, em Louveira (SP), na madrugada desta quarta-feira, 19. A Polícia Militar não informou o número de assaltantes, que fizeram pelo menos três explosões dentro do shopping. Com o impacto das explosões, vidros de lojas se quebraram e o sistema hidráulico do centro comercial foi danificado, deixando um dos pisos inundado. O valor roubado não foi divulgado e ninguém foi preso. O vigia foi liberado logo após o assalto e não sofreu ferimentos.