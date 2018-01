Grupo explode único posto bancário de Alambari-SP Criminosos explodiram os caixa automáticos do único posto bancário de Alambari, na região de Sorocaba (SP), na madrugada deste domingo. Antes do ataque, os bandidos fizeram vários disparos contra a base da Polícia Militar. Além das paredes do prédio, uma viatura foi atingida, mas ninguém ficou ferido. O posto bancário fica a 50 metros da base da PM.