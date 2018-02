Grupo faz arrastão no Rio, mas foge sem levar nada Bandidos fizeram um arrastão na madrugada desta segunda-feira, 18, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, no Grande Rio. Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (São Gonçalo) foram chamados, mas os bandidos conseguiram fugir. Na fuga para a comunidade do Pereirinha, porém, eles deixaram todos os pertences roubados para trás. Pelo menos 20 pessoas teriam sido vítimas dos roubos.