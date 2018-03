Grupo fuzila quatro pessoas em São João do Meriti Quatro homens foram mortos a tiros ontem à noite em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia militar, um grupo armado teria passado atirando contra as vítimas, que estavam na rua Sargento Jorge Monsores, no bairro Éden. Outras duas pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas e foram levadas para hospitais em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, também na Baixada.