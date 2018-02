Grupo impede lançamento de livro dentro da UERJ Duzentos e cinquenta professores e pesquisadores do País subscreveram uma "nota de repúdio" do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) contra ato de estudantes da Faculdade de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Um grupo impediu o lançamento do livro "Os Donos do Morro" e um debate sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), na noite de terça-feira (14). Com apitos e gritando palavras de ordem, os alunos ocuparam o auditório, onde estavam o sociólogo Ignacio Cano, um dos autores do livro, o comandante das UPPs, coronel Frederico Caldas, além de representantes da ONG Justiça Global e lideranças comunitárias.