Grupo invade casa e mata comerciante no litoral de SP

Após receber o telefonema, o comerciante Antonio Carlos do Nascimento de Sá pegou um facão e junto com o seu filho, o autônomo Lucas do Nascimento de Sá, foi até os fundos da casa para averiguar o que estava ocorrendo. Mas ao chegarem ao terraço da edícula, as vítimas foram atingidos por tiros no mesmo momento que avistaram três homens. O comerciante foi atingido por dois disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já seus filho foi atingido de raspão no braço esquerdo, conseguiu correr para dentro da casa e passa bem.

A testemunha do edifício vizinho disse à polícia que viu quando os bandidos saíram correndo e fugiram para a rua através do corredor da casa vizinha, que é de veraneio e aparentemente está abandonada. A testemunha relatou ainda que observou um veículo escuro estacionado em uma esquina próxima ao local do crime e acredita que os bandidos tenham fugido nesse carro.

A Polícia Militar encontrou uma mochila preta na laje que dá acesso ao terraço da casa contendo diversos equipamentos, como toucas do tipo ninja, casacos com capuz, munição, lacres para imobilização das mãos, fita adesiva, luvas e um objeto com características de uma granada explosiva. Acionado, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM constatou que a granada, do modelo M-36, não continha explosivos. A PM constatou ainda que dos oito cachorros que a vítima possuía, um estava morto e outros três passando mal, vomitando. Foi recolhido o vômito para a perícia averiguar se houve envenenamento dos cães.

De acordo com a apuração inicial da Polícia Civil, Sá era um pequeno investidor que trabalhava com compra e venda de imóveis, não tinha inimigos e tampouco recebeu ameaças. O delegado titular de Praia Grande, Odair Fernandes Grilo, afirma que a Polícia investiga todas as possibilidades. "Os lacres para as mãos encontrados lá podem indicar que seria sequestro ou apenas para imobilizar as pessoas durante o assalto. Por enquanto, estamos trabalhando com todas as possibilidades", disse o delegado, afirmando que a casa da vítima era simples e não "chamava a atenção".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, a Polícia Civil pretende avaliar as imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura de Praia Grande localizadas nas redondezas do local do crime para aprimorar as investigações.