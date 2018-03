Grupo invade casa e mata três da mesma família em MG

Três pessoas de uma mesma família foram assassinadas a tiros por ao menos quatro homens armados e encapuzados na madrugada desta quinta-feira, 7, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Os assassinos invadiram a casa do Bairro Santa Matilde e mataram Maria Ferreira da Silva, de 52 anos, e seus dois filhos, Janilton Rufino Franco, de 26 anos, e Janaína Rufino Franco, de 25. A jovem ainda tentou se esconder no banheiro, mas acabou sendo morta a tiros e a facadas. As outras duas vítimas foram baleadas. Duas crianças e um bebê, que também estavam no local, não foram atingidos. Os assassinos teriam invadido a residência pelos fundos, pulando o muro. Os suspeitos fugiram após os crimes. A polícia investiga a motivação da chacina.