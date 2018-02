Grupo invade e rouba sede da prefeitura de Potim-SP

O alvo da quadrilha era o cofre, que foi localizado e levado até o quintal, nos fundos da prefeitura. Segundo o vice-prefeito Edno Félix Pinto (PTdoB), pela facilidade com que os bandidos chegaram até o cofre, eles deviam conhecer bem o interior do prédio. Os assaltantes retiraram o que havia dentro do cofre e o deixaram para trás. Até a manhã de hoje, nenhum suspeito havia sido detido. Durante o dia, segundo a polícia, poderá ser avaliado o que havia dentro do cofre.

"Vamos acionar agora o tesoureiro de Silveiras (cidade vizinha) para saber tudo que realmente tinha no cofre. Sabemos que havia cheques preenchidos e assinados, pagamentos que guardamos, pois às vezes as pessoas demoram para vir receber. Alguns cheques foram deixados e nós recuperamos", afirmou o vice-prefeito. O tesoureiro de Silveiras presta serviço também para Potim. O assalto foi registrado no plantão do Distrito Policial da cidade, que possui duas penitenciárias.