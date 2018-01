Grupo nigeriano Boko Haram promete lealdade ao Estado Islâmico

“Nós anunciamos nossa fidelidade ao califa... e iremos ouvi-lo e obedecê-lo em tempos de dificuldade e prosperidade”, dizia a tradução para o inglês de um vídeo divulgado em árabe que supostamente é do grupo militante nigeriano.

A promessa de lealdade foi atribuída ao líder do Boko Haram, Abubakar Shekau.

O vídeo identificou o califa como sendo Ibrahin ibn Awad ibn Ibrahim al-Awad al-Qurashi, mais conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico e autoproclamado califa do mundo mulçumano.

Baghdadi já aceitou o juramento de lealdade de outros grupos jihadistas do Oriente Médio, Afeganistão, Paquistão e norte da África.

O Boko Haram vem travando uma campanha militar há seis anos para criar um Estado islâmico no norte da Nigéria.

Neste sábado, quatro explosões mataram pelo menos 50 pessoas na cidade nigeriana de Maiduguri, em um dos piores ataques desde que militantes do Boko Haram tentaram tomar a cidade com dois grandes ataques no início do ano.

(Por Gareth Jones)