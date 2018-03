Grupo promete novo ato para esta sexta na Faria Lima O coronel da PM Reynaldo Simões Roque, responsável pela operação que tentou conter a manifestação realizada nesta quinta-feira, 6, em São Paulo, afirmou em entrevista coletiva que a polícia estava monitorando pelas redes sociais o Movimento Passe Livre e que só interveio quando o grupo começou a depredar a cidade. "Eles não são manifestantes, são vândalos. Deixaram rastros por onde passaram", disse. De acordo com Roque, a PM continua monitorando o movimento, mas não prepara nenhum esquema especial para o protesto marcado para esta sexta-feira , 7, com concentração às 17h, no Largo da Batata, na zona oeste. A convocação para o evento, feita pelo Facebook, afirma que na quinta foram 5 mil nas ruas e nesta sexta "vai ser maior".