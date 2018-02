Grupo protesta contra Cabral e interdita rua do Palácio Um grupo de aproximadamente 70 manifestantes interditou durante cerca de 15 minutos o trânsito na rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na zona sul do Rio, por volta das 21h30 desta segunda-feira, 23. Nessa rua está sediado o Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Os manifestantes protestavam contra o governador Sérgio Cabral (PMDB), gritando frases como "cadê o Amarildo?", referência ao pedreiro desaparecido na Rocinha, favela da zona sul do Rio, desde o dia 14 de julho. O ato foi convocado por meio das redes sociais. Após a liberação do trânsito, o grupo permaneceu nas imediações do palácio. Até as 23h30 não havia registro de prisões.