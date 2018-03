Grupo queima ônibus e depreda outros 4 coletivos em SP

Por volta da 0 hora, a Polícia Militar foi chamada para averiguar uma denúncia de que um ônibus havia sido incendiado na esquina das Ruas José Inocêncio da Costa e Teodoro de Assis. Antes de chegar ao local da ocorrência, os policiais foram informados que outro coletivo havia sido atacado na Rua Jerônimo Barbosa da Silva, a cerca de 600 metros do primeiro caso.

O segundo veículo foi apedrejado e teve as janelas quebradas. Os criminosos levaram cerca de R$ 30, além de cartões usados pelo cobrador. O motorista deste coletivo afirmou à polícia que foi parado por um grupo formado por cerca de dez pessoas. As vítimas não foram capazes de reconhecer os suspeitos. Enquanto acompanhavam as vítimas ao 50.° Distrito Policial (Itaim Paulista), os policiais militares souberam de mais três ataques.

Mais dois ônibus foram danificados na Rua João Correia de Magalhães, num raio de 600 metros dos outros dois endereços. O quinto veículo atacado estava na Rua José Inocêncio da Costa, onde aconteceu o incêndio. A Polícia Técnico-Científica fez a perícia dos coletivos. Ninguém soube informar à polícia quem pode ter cometido os crimes nem qual o motivo dos ataques.