Grupo quer mulheres e minorias em carreiras de tecnologia Um grupo de professores da Universidade Estadual da Flórida, nos EUA, quer mudar a imagem dos amantes de tecnologia, associados aos termos ´geek´ e ´nerd´, praticamente sinônimos que descrevem um jovem de óculos, que não toma sol e que é viciado em computadores. Para tanto, criaram um consórcio, a STARS Alliance(Students and Technology in Academia, Research and Service - aliança dos estudantes e tecnologia em pesquisa, estudos e serviços), que recebeu uma bolsa de US$ 2 milhões da Fundação Nacional de Estudos para recrutar estudantes que tragam uma ´nova cara´ para os trabalhos com ciência da computação e tecnologia da informação. "Queremos encorajar mais pessoas, como mulheres, membros de minorias pouco representadas e até pessoas com algum tipo de deficiência para iniciar carreiras em tecnologia", disse o reitor Larry Dennis. Estudos realizados nos EUA mostram que aumentar o apelo para as carreiras em ciência da computação é essencial para que o país mantenha sua posição em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. O país teme que a queda no interesse pela área de tecnologia leve à falta de mão de obra para cobrir as 1,5 milhão de novas vagas que devem ser criadas pelo setor de tecnologia até 2012.