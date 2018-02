Grupo sai para trilha e se perde na Serra do Mar em SP Cinco pessoas, quatro delas da mesma família, que saíram de casa para realizar uma trilha, estão perdidas na mata da Serra do Mar no trecho de Itanhaém, no litoral sul paulista. Pelo menos 10 agentes de Itanhaém e de Santos, pertencentes ao 6º Grupamento, realizam buscas na mata, mas ainda não tiveram nenhum contato com o grupo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o contato entre a base dos bombeiros no litoral e os militares que estão acampados na mata está muito difícil.