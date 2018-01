Grupo Samsung investirá 18% mais em 2011, recorde de US$38,3 bi

O grupo, cujas unidades incluem Samsung Electronics e Samsung Heavy Industries, informou em comunicado que investirá 43,1 trilhões de wons (38,3 bilhões de dólares) este ano, montante 18 por cento superior em relação a 2010.

O plano de investimentos inclui o objetivo do grupo de "fortalecer os motores de crescimento futuro por meio do aumento do aporte em novos negócios, enquanto fortalece a liderança nos principais segmentos em mercados globais", afirmou a companhia.

O grupo detém cerca de 70 companhias de diversos setores e sua venda anual consolidada de mais de 220 trilhões de wons equivale a perto de um quinto do Produto Interno Bruto da Coreia do Sul.

A Samsung Electronics é a maior fabricante mundial de chips e televisores de tela plana, além de ser a segunda maior em celulares. Já a Samsung Heavy é a terceira maior em construção naval no mundo.

(Por Hyunjoo Jin)