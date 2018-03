Grupo se manifesta em NY em apoio a protestos no País

Em Nova York, o protesto foi organizado no Facebook e até o início da noite, a página na internet apontava em torno de 1,1 mil pessoas confirmadas para participar. A reportagem esteve na Union Square e observou um número bem menor de ativistas. Segundo um dos organizadores, havia 300 manifestantes.

Na praça nova-iorquina, o grupo portava cartazes em inglês e português falando do preço alto do transporte público brasileiro e pedindo para que os norte-americanos boicotem a Copa do Mundo, em 2014, no Brasil. Os manifestantes, cantando o Hino Nacional e muitos com a cara pintada, despertaram a atenção de curiosos que passavam no local. "É a nossa forma de ajudar o que está acontecendo no Brasil, inclusive divulgando aqui nos Estados Unidos", disse uma estudante de São Paulo que preferiu não se identificar.

Na terça-feira, 18, estão marcadas manifestações de apoio aos brasileiros em outras cidades norte-americanas. San Diego e São Francisco, na Califórnia, terão encontros semelhantes. No domingo, 16, segundo os organizadores, houve um ato em Boston e uma manifestação menor, no Central Park, em Nova York.