Grupo sequestra família de gerente de banco no RJ Uma quadrilha que pretendia assaltar uma agência do Bradesco em Madureira, na zona norte do Rio, sequestrou a família de um dos gerentes da unidade e a manteve sob a mira de armas até a manhã desta terça-feira. Mas o plano não deu certo e os bandidos preferiram libertar os reféns e fugir.