Grupo tenta invadir Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Texto corrigido às 9h57 de 14/08/2013 SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 50 manifestantes tentou invadir nessa terça-feira, 13, o Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista. A tentativa foi barrada pela Polícia Militar, que usou gás de pimenta para impedir o avanço dos manifestantes. O grupo protestava por melhorias na saúde pública em São Paulo. O hospital é reconhecido por tratar políticos. No momento, por exemplo, passam por tratamento no local o senador José Sarney (PMDB-AP) e o deputado José Genoino (PT-SP).

Em nota, o hospital diz "lamentar que, mais uma vez, as manifestações por melhorias na área da saúde estejam acontecendo dessa forma, em prejuízo do bem-estar de pacientes que merecem respeito". O Sírio-Libanês afirma que tem sido "um parceiro do SUS, com projetos desenvolvidos nas áreas de assistência, ensino e pesquisa". "Programas de formação na área de gestão, transplantes de órgãos e outros foram responsáveis pela capacitação de quase 70 mil profissionais da rede pública em vários Estados e municípios de todo o Brasil, desde 2009. Além disso, os indicadores de desempenho demonstram avanços importantes no atendimento prestado pelas unidades públicas de saúde sob a gestão do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês", diz ainda a nota. "O Hospital Sírio-Libanês reitera que permanece ao lado de toda a sociedade, seguindo com a sua missão de desenvolver e difundir a medicina brasileira, em benefício de um número cada vez maior de brasileiros."