Grupo vestindo fardas invade cidade no sertão da Paraíba Um grupo fortemente armado e vestindo fardas do Exército invadiu a cidade de Princesa Isabel, no sertão da Paraíba, nesta terça-feira, 28. De acordo com a Polícia Militar, ao menos dez homens assaltaram agências bancárias e invadiram a Prefeitura da cidade. Alguns moradores relataram que o número de criminosos passa de 20. A quadrilha chegou a fazer reféns. Segundo PMs, o grupo está foragido e a procura acontece em matagais nos arredores da cidade e também em cidades vizinhas de Pernambuco.