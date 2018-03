GSI diz que segurança de palácios é 'planejada' O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou nesta quinta-feira nota em que afirma que a segurança dos Palácios do Planalto e da Alvorada é "planejada, adequada e executada", de forma rotineira ou emergencial, para os tipos de situação. A presidente Dilma Rousseff continua a despachar no gabinete no Planalto.