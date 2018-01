GSM contabiliza 250 milhões de clientes nas Américas Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a tecnologia GSM é a mais usada no Brasil, contabilizando 55,31% dos 90 milhões de assinantes ativos no país. Os dados foram divulgados também pela organização 3G Americas, que também anunciou o crescimento da tecnologia GSM - usada por operadoras como Oi, TIM e Claro no Brasil - com base nos relatórios da Media´s World Cellular Information Service (Serviço de Informações Globais sobre a Telefonia Celular, da Informa Telecoms and Media), referentes ao primeiro trimestre de 2006. Segundo a entidade, a base de assinantes da família GSM - GSM, GPRS, EDGE e UMTS/HSDPA - atraiu quase 120 milhões de novos clientes apenas no primeiro trimestre de 2006, comparada ao crescimento líquido total da CDMA (que inclui a CDMA 20001x e a EV-DO) de cerca de 12 milhões de clientes. Hoje, os 1,85 bilhões de usuários da família GSM respondem por mais de 81% do mercado sem fio no mundo inteiro, enquanto que clientes CDMA são cerca de 300 milhões de usuários, com 13% do mercado. No Brasil, segundo dados divulgados pela Anatel para mês de abril, a tecnologia GSM mantém o crescimento e a liderança de mercado, com 50 milhões de assinantes, seguida da CDMA, com 25 milhões, e TDMA (em decréscimo), com 15 milhões. A tecnologia analógica, praticamente superada, ainda registra 118 mil terminais ativos.