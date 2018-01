GSM vai exigir da Vivo US$ 1,25 bi em 2007 A decisão da Vivo de mudar sua plataforma de cobertura para GSM vai exigir um investimento adicional de US$ 1,25 bilhão para a companhia em 2007, disse o banco de investimento Morgan Stanley em um relatório divulgado nesta semana. A Portugal Telecom, sócia da Vivo, anunciou na sexta-feira que a empresa terá esta nova rede implantada e em atividade, em vários pontos de sua cobertura até o final deste ano. Como tem ações em bolsa, a informação precisou ser comunicada à Comissão de Valores Mobiliários, que regula o funcionamento do mercado de ações, por meio do chamado ´fato relevante´, divulgado pela empresa na última sexta, dia 30 de junho.