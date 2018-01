'GTA' mudou a forma de se encarar jogos A série de games Grand Theft Auto é um marco na história dos jogos pois, desde a sua concepção, foi pensada para proporcionar ao jogador uma experiência cinematográfica. O primeiro jogo foi lançado para PCs e PlayStation em 1997. O game, com uma vista aérea, inovou ao permitir que o jogador fizesse o que bem entendesse. Existiam missões a cumprir, mas a liberdade era sem precedentes. A jogabilidade era completamente diferente dos games da época. Em vez de ser apenas um jogo de ação, GTA misturava elementos de ação, estratégia, aventura e corrida. O elemento mais inusitado do jogo era o roubo de carros. Qualquer veículo da cidade podia ser arrombado e dirigido. A conseqüência: além de alertar a polícia, as ações do jogador podiam atrair a atenção de outros bandidos, criando situações de conflito e caos nunca vistas até então. GTA II seguiu a mesma linha, com algumas melhorias gráficas. Praticamente todos os elementos dos games seguintes da franquia foram apresentados nos primeiros jogos, como as cidades de Liberty City (uma versão alternativa de Nova York), Vice City (Miami) e San Andreas (Los Angeles). GTA III, de 2001, foi o jogo que mudou tudo. Totalmente tridimensional, o game lançado para PlayStation 2 se tornou uma mania mundial. Extremamente violento e polêmico, o game, que dessa vez era em terceira pessoa, com uma visão por trás do personagem, não tinha chefes de fase, permitindo liberdade total para os jogadores. E o melhor: a narrativa característica da série, sarcástica e sombria, marcava presença pela primeira vez. Esse atributo de filme interativo rendeu mais duas versões, com histórias paralelas que se passavam em Vice City e San Andreas. Grand Theft Auto IV conta a história de Niko Bellic, ex-criminoso sérvio que se muda para Liberty City (cidade inspirada em Nova York) disposto a deixar sua vida de meliante para trás. No entanto, seus planos não saem exatamente como o desejado – e Niko precisa enfrentar a máfia e ajudar seu primo Roman a saldar uma dívida. Parece o roteiro de um filme de Martin Scorsese, mas na verdade é uma obra interativa. A maior novidade é a forma como a narração acontece: a moral das ações de Niko depende exclusivamente das escolhas do jogador. Ele pode ser um perfeito escroque, ou um atormentado fora-da-lei. J.A.