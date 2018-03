Guarda-costas do secretário de Segurança do Rio é assassinado Um sargento da Polícia Militar que trabalhava como motorista e segurança do secretário de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro foi morto nesta sexta-feira durante tentativa de assalto, informou a secretaria. O policial foi abordado por quatro homens armados na Linha Amarela, ligação entre as zona Norte e Oeste da cidade, quando seguia de sua casa para a residência do secretário José Mariano Beltrame, nesta manhã. Natan Evaristo da Silva reagiu à tentativa de assalto e foi morto na hora por dezenas de disparos, informou uma assessora da Secretaria de Segurança Pública. "Os bandidos que atiraram no sargento estavam trocando de carro, após terem roubado um outro veículo. Por falta de sorte, o carro que eles tentaram pegar era o do policial, que reagiu e acabou morrendo", disse ela por telefone. Os quatro assaltantes estariam fortemente armados, portando fuzis e pistolas. Eles foram obrigados a trocar de carro porque o veículo em que estavam inicialmente foi paralisado por um sistema anti-roubo. Após a troca de tiros com o policial, eles roubaram um outro carro e fugiram, informou a funcionária. O sargento, de 44 anos, seguia para a casa do secretário para cumprir suas funções como motorista e segurança de Beltrame. O enterro será nesta tarde, com presença confirmada do secretário. Em outro acontecimento nesta manhã, aparentemente sem ligação com a morte do sargento, seis suspeitos foram mortos por policias militares após tentativa frustrada de invadir uma favela no bairro de Todos os Santos, na zona Norte. Os policiais flagraram os homens armados em dois carros e interceptaram a tentativa de invasão da favela de Água Santa, de acordo com a SSP. Dois bandidos do grupo fugiram. Nenhum policial ou morador ficou ferido, disse a secretaria. (Reportagem de Pedro Fonseca)