Guarda Municipal do Rio interdita avenidas para protesto

A maioria dos presentes veste camisetas pretas com frases de apoio à greve dos professores municipais da capital fluminense e com críticas ao prefeito Eduardo Paes (PMDB) e ao governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). Também há muitas bandeiras de partidos, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Brasil. Até o momento, não há mascarados. Centenas de PMs, a maioria do grupo conhecido como "alfanuméricos", por trazer identificações com letras e números sobre o uniforme, chegaram à região. Também há policiais com cassetetes e pistolas de eletrochoque do tipo taser.