Guarda municipal é baleado dentro de loja em SP

O guarda municipal Vandoir Antonio de Cristo Pietro foi baleado na madrugada desta quinta-feira, 14, no interior de uma loja de celulares em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Segundo a polícia, dois carros pararam em frente à loja e seus ocupantes, não se sabe quantos, começaram a disparar contra a porta de vidro do estabelecimento, no qual Pietro trabalha como vigilante. O guarda municipal, que reagiu, foi baleado no peito e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Um dos tiros disparados por Pietro atingiu uma loja que fica no outro lado da avenida. Os atiradores fugiram e não se sabe se algo foi levado do estabelecimento e nem se a intenção dos criminosos era de assaltar a loja ou matar o vigilante.