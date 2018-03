Guardas de trânsito têm aulas de balé na Romênia

Graça e elegância são atributos que dificilmente são associados a guardas de trânsito. Mas os chefes de polícia da região de Timisoara, no oeste da Romênia, abriram um curso de balé para ensinar justamente isso aos guardas de trânsito romenos. Com maior graça e elegância nos movimentos, eles acreditam que o trânsito também deva fluir mais harmoniosamente além de diminuir o estrese dos motoristas parados nos engarrafamentos e sinais vermelhos. As aulas de coreografia são dadas por professores de dança na Orquestra Filarmônica de Timisoara e até o momento atraíram apenas vinte policiais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.