Guardas Municipais do interior de SP testam spray imobilizador

As Guardas Municipais de Amparo (a 130 quilômetros de São Paulo) e Vinhedo (a 79 quilômetros da capital paulista) testaram e aprovaram, entre dezembro do ano passado e o carnaval, um spray feito a partir de resinas vegetais, produzido com o objetivo de impedir atos violentos e imobilizar supostos criminosos quando aplicado principalmente no rosto dos agressores. Fabricado por uma empresa de extração de óleos vegetais de Vinhedo, o Adesivo para Controle de Distúrbios Civis (ACDC) foi oferecido para 97 prefeituras do interior do Estado de São Paulo e, além de ser usado em Vinhedo e Amparo, está em teste por quatro outras administrações que não foram identificadas pelo fabricante. Segundo informou o coordenador de Segurança e comandante da Guarda Municipal de Amparo, Marcelo Barbato, o spray - também conhecido entre os guardas como "a gosma do Homem-Aranha", em alusão à teia utilizada pelo super-herói - foi comprado pela prefeitura para os bailes de rua do carnaval deste ano. "Usamos em duas experiências e o resultado foi o que esperávamos. O spray não arde, não é tóxico, mas inviabiliza a ação do agressor, pois atrapalha a visão, incomoda, borbulha", afirmou. A prefeitura de Amparo adquiriu cem unidades de 300 mililitros a R$ 93 cada. Em Vinhedo, o produto foi testado pela guarda e comprado - na mesma quantidade que em Amparo - para uso na 47ª edição da Festa da Uva da cidade, que acontece este mês.