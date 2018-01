Guarde a lista dos melhores destinos para visitar no Second Life

Não viveu 2007 quem nunca ouviu falar em Second Life. O mundo virtual que propõe a internautas manter um alter ego digital se tornou centro de negócios e estudos, dividiu opiniões e chocou o Brasil com o conceito de "segunda vida" – trabalhar, namorar, estudar e se divertir em um mundo de simulacros. O portal estadao.com.br preparou uma lista de lugares bacanas para visitar no mundo virtual como complemento à reportagem desta segunda-feira, 7, no caderno Link, do Estadão. Os destinos estão separados por temas. Veja: ARTE Black Swan Uma ilha para comprovar que os gráficos 3D do Second Life podem fazer objetos belíssimos. Coordenadas: Black Swan (245, 121, 40) Teleporte agora Clock Island A ilha do relógio propõe que o tempo seja contado de forma diferente na segunda vida. Coordenadas: Clock Island (96, 71, 48) Teleporte agora Second Louvre Museum Uma das reproduções do museu francês traz telas de pintores renomados e artistas novos. Coordenadas: Tompson (153, 97, 100) Teleporte agora EDUCAÇÃO Centro Cultural Bradesco Palco de discussões sobre internet, arte e filosofia, a ilha é exemplo da lógica 2.0 que chegou ao SL. Coordenadas: Bradesco (128, 128, 0) Teleporte agora International Space Flight Museum O museu de naves espaciais permite apreciar não só o visual dos foguetes como entrar em cabines. Coordenadas: Spaceport Alpha (48, 78, 24) Teleporte agora Nanotechnology Island Uma ilha inteira dedicada à educação gratuita, nesse caso voltada à nanotecnologia. Coordenadas: Nanotechnology (128, 128, 0) Teleporte agora ESPORTE Automobilismo Uma pista de corrida para se divertir em alta velocidade. É preciso ter placa aceleradora gráfica. Coordenadas: 2raw (128, 128, 0) Teleporte agora Basquete Quem disse que Second Life não é, também, um jogo? Faça o avatar jogar bola na rua. Coordenadas: Ballers City (159, 212, 24) Teleporte agora Mergulho Um misto de diversão e conhecimento estão escondidos no fundo do mar virtual. Coordenadas: Dive World (214, 136, 21) Teleporte agora IMPERDÍVEIS As mil e uma noites Um território em homenagem ao cenário em que vivia Sherazade, a contadora de histórias. Coordenadas: Purgatorio (128, 128, 0) Teleporte agora Igreja de Elvis Há gente que cultua o "deus" Elvis Presley também na 1ª vida, então por que não lá? É puro rock. Coordenadas: Iron Fist (176, 28, 350) Teleporte agora Titanic O legendário navio naufragado em 1912 tem réplica perfeita no mundo virtual. Coordenadas: Volcano Cay (169, 169, 24) Teleporte agora TURISMO Irlanda A capital irlandesa, Dublin, foi a primeira cidade a construir uma sede virtual com dinheiro público. Coordenadas: Dublin (159, 65, 25) Teleporte agora Marrocos A cultura africana está nessa ilha. Experimente antes de comprar a passagem de avião real. Coordenadas: Casablanca (136, 80, 26) Teleporte agora Palácio de Versalhes Visite uma das mais belas arquiteturas reais em versão digital e sinta o poder da corte francesa. Coordenadas: Versailles City (128, 128, 0) \u003ctr\>\u003ctd colspan\u003d2\>\u003cb style\u003dpadding-left:3\>18 anexos\u003c/b\> — Verificando a existência de vírus…\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15c5ha&attid\u003d0.1&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>As mil e uma noites.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>565K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15cdr4&attid\u003d0.2&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>As mil e uma noites 2.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>571K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15ch8l&attid\u003d0.3&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Automobilismo.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>953K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15cji7&attid\u003d0.4&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Basquete.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>546K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15clqy&attid\u003d0.5&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Black Swan.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>383K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15cr08&attid\u003d0.6&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Bradesco.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>629K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15ctlk&attid\u003d0.7&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Crazy Clocks Land.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>705K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15cw9j&attid\u003d0.8&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Dublin.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>566K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15cykv&attid\u003d0.9&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Dublin 2.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>518K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15d0rg&attid\u003d0.10&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Igreja do Elvis.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>606K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15d3ct&attid\u003d0.11&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>International Space Flight Museum.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>529K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15d72y&attid\u003d0.12&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Marrocos.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>529K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15d9mk&attid\u003d0.13&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Mergulho.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>898K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15dcuw&attid\u003d0.14&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Nanotechnology Island.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>472K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15dg9r&attid\u003d0.15&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Second Louvre.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>527K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15diqc&attid\u003d0.16&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Titanic.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>607K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15dktv&attid\u003d0.17&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Versalhes.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>906K \u003c/table\>\u003ctr\>\u003ctd\>\u003ctable cellspacing\u003d0 cellpadding\u003d0\>\u003ctr\>\u003ctd align\u003dcenter\>\u003cimg class\u003dthi src\u003d/mail/?realattid\u003df_fb15dnbq&attid\u003d0.18&disp\u003dthd&view\u003datt&th\u003d1174662a8f2b02ad\>\u003ctd width\u003d7\>\u003ctd\>\u003cb\>Versalhes 2.jpg\u003c/b\>\u003cbr\>924K \u003c/table\>\u003c/table\>","1174662a8f2b02ad"] ] ); //--> Teleporte agora