Guardian terá novo jornal a cada 15 minutos Jornais de todo o mundo enfrentam o problema da perda de leitores para os meios digitais, como a internet ou os boletins informativos por telefones celulares. Em busca de novas formas de interagir com o seu público o jornal inglês de The Guardian anunciou que lançará um novo formato de boletim informativo, que será atualizado a cada quinze minutos, com notícias gerais e das editorias de economia, esportes e mundo. O ´jornal´ será o mais tempo possível da notícias em tempo real e usará as matérias produzidas para o site do Guardian, ficando disponível num arquivo PDF, que poderá ser baixado e impresso em papel. O projeto foi chamado de G24 e deve ser lançado até o final do próximo mês, e a expectativa do Guardian é conquistar o leitor que está saindo para o almoço ou que quer se informar ao final do dia de trabalho. "Queremos tornar o conteúdo do Guardian mais disponível em uma variedade de formatos ao longo do dia", disse Carolyn McCall, diretora executiva da editora Guardian. Mudança operacional Na semana passada, o jornal havia anunciado uma nova política para a publicação de notícias, que privilegia a publicação na Web de matérias das editorias de negócios e internacional. Segundo o periódico, a decisão deve dar aos repórteres a oportunidade de produzir materiais de maior impacto sem as limitações da versão diária no papel.