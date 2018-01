Guardiola diz que o Bayern não fará mais contratações

Campeão da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão no ano passado, o Bayern busca a revanche após perder a Supercopa para o Borussia na última temporada, e não vai contar com o lateral-direito Rafinha, enquanto o meia-atacante francês Franck Ribery segue como dúvida.

O retorno do espanhol Thiago Alcántara, há muito tempo afastado por causa de uma lesão, também vai ter que esperar, já que Guardiola se recusa a cravar uma data.

"Não, não vai haver novos jogadores", disse o técnico espanhol a jornalistas em Munique. "Thiago vai estar de volta e Rafa vai estar de volta e Franck vai estar de volta, então estou satisfeito com esse plantel."

O zagueiro Rafinha sofreu um rompimento nos ligamentos do tornozelo no sábado e vai ficar afastado por um longo período.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alcántara lesionou os ligamentos do joelho em maio e ficou de fora da Copa do Mundo no Brasil, em junho.

"Thiago estará de volta em breve. Ele quer voltar o quanto antes, mas para esses assuntos temos um médico e vocês devem perguntar a ele", disse Guardiola.