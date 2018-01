Guerra Civil espanhola chega aos computadores em game

Pela primeira vez uma empresa de criação de software leva às telas dos computadores um dos episódios mais tristes da história espanhola: a Guerra Civil. O game Sombras de guerra: A Guerra Civil espanhola permite ao jogador reescrever e até reinventar o final de um conflito que ainda é debatido no Parlamento espanhol. Site oficial do game "Nacionalistas ou republicanos? Você decide a história!" é a frase que aparece na abertura do jogo, da Planeta Agostini, e é a que melhor resume a intenção do jogo que será vendido na segunda metade de novembro na Espanha. O jogador pode controlar os principais personagens históricos e reviver as batalhas ou bombardear Guernica mais uma vez, no grupo republicano ou no do general Francisco Franco. O game tem imagens e vídeos originais extraídos dos arquivos da BBC WorldWide Limited, do Instituto Catalão da Indústria Cultural e da Filmoteca da Catalunha, com os quais a empresa criadora, a Legend Studios, pretende dar ao projeto uma maior objetividade e perspectiva documental. "Tentamos não cair em nenhuma ideologia política. Além da documentação do jogo, se olhou com uma lupa para transmitir a maior objetividade", afirmou Francisco Pérez, diretor do projeto. Assista ao trailer de Sombras de guerra: A Guerra Civil espanhola: